الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

أكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

وقالت صحيفة “ Tipsbladet “ الدنماركية: ”رحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف محتمل، بعدما انضم إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار”.

وأضافت: “إمام عاشور لا يستطيع التأقلم مع طريقة لعب الفريق منذ انضمامه فى يناير الماضى، كونه غير قادر على التعامل مع الطريقة الفنية التى يشارك بها الجهاز الفنى للفريق".

وأشارت: “إذا قررت إدارة نادى ميتيلاند الدنماركى التخلى عن إمام عاشور فأنهم لن يتنازلوا عن الحصول على مبلغ أكبر من القيمة التى ضمه بها من الزمالك في يناير الماضي”.

إمام عاشور والأهلي والزمالك

واختتمت: “إمام عاشور محل اهتمام من جانب ناديي الأهلى والزمالك، إلا أنه من الممكن أن يتمسك عاشور بالاستمرار مع ميتيلاند حيث يتبقى في عقده 4 أعوام أخرى”.