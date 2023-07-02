عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

وقالت صحيفة “ Tipsbladet “ الدنماركية: ”رحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف محتمل، بعدما انضم إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار”.

وأضافت: “إمام عاشور لا يستطيع التأقلم مع طريقة لعب الفريق منذ انضمامه فى يناير الماضى، كونه غير قادر على التعامل مع الطريقة الفنية التى يشارك بها الجهاز الفنى للفريق".

وأشارت: “إذا قررت إدارة نادى ميتيلاند الدنماركى التخلى عن إمام عاشور فأنهم لن يتنازلوا عن الحصول على مبلغ أكبر من القيمة التى ضمه بها من الزمالك في يناير الماضي”.

إمام عاشور والأهلي والزمالك 

واختتمت: “إمام عاشور محل اهتمام من جانب ناديي الأهلى والزمالك، إلا أنه من الممكن أن يتمسك عاشور بالاستمرار مع ميتيلاند حيث يتبقى في عقده 4 أعوام أخرى”.

امام عاشور ميتيلاند الدنماركي الزمالك الأهلى عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

ميركاتو أبيض “تعيس”| الزمالك يتلقي 3 صدمات.. والفشل يلاحقه في الانتقالات

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بعد زيادة الدعم من الشهر الجاري .. قائمة أسعار السلع التموينية في يوليو 2023

ترشيحاتنا

ذكرى ثورة 30 يونيو .. ماذا تعرف عن جرائم الجماعات الإرهابية بحق المصريين ؟

القضاء علي النازيين.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

وزير خارجية النمسا : لا يمكن تغيير الجغرافيا وروسيا ستظل جزءا من أوروبا

أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

تحذير عاجل من الصحة بشأن السجائر الإلكترونية

المحاكمات بدأت.. حبس 3 من مثيري الشغب في فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

ماذا تمنى قبل رحيله؟| وفاة آخر سقا في مصر.. شاهد أحدث لايف له

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

فيديو

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ