أول رد فعل من دونجا بعد انتشار أخبار عن إيقافه 5 مباريات

علق نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، علي انتشار أخبار بإيقافه 5 مباريات.

ونشر دونجا صورة له من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، واكتفي بوضع ايموشن ضحك علي الصورة.



أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف لاعب الزمالك نبيل عماد “دونجا”، بسبب احتفال خادش للحياء.



وقال كريم شحاتة عبر برنامجه “كورة كل يوم” المذاع عبر قناة الحياة:" لجنة قررت إيقاف دونجا لاعب نادي الزمالك لمدة 5 مباريات وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة".



وأضاف:" إيقاف دونجا جاء بسبب احتفال خادش للحياء مع زيزو بعد إحرازه هدفا في إحدى مباريات الزمالك، وهي لقطة غلط لكنها مجرد تهريج وهذا الأمر يحدث كثيرا بين اللاعبين.



وتابع:" الزمالك له حق التظلم على عقوبة إيقاف دونجا، لكن طالما قرارات لجنة الانضباط موقوفة إذا يجب إيقافها على الجميع، كان يجب أن يتم تنقيذ عقوبة إيقاف كهربا لاعب النادي الأهلي 12 مباراة منذ فترة طويلة ولم يحدث".



يذكر أن نبيل عماد دونجا انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف بيراميدز.