الزمالك يدرس ضم ثنائي 2003 لقائمة البطولة العربية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يدرس ضم الثنائي علي ياسر ومحمد صلاح زكي مهاجمي فريق 2003 لقائمة الأبيض في البطولة العربية.

يأتي ذلك في ظل اقتناع المدير الفني لنادي الزمالك بقدرات الثنائي ومتابعته لهما بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة العربية والتي تضم معه كل من النصر والشباب السعوديين واتحاد المنستيري التونسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



ومن المقرر، أن يلتقي فريق الشباب نظيره الزمالك، يوم 31 يوليو الجاري ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية ـ البطولة العربية ـ التي تستضيف نسختها الجارية السعودية.

وتضم المجموعة أيضًا بجانب الشباب والزمالك فريقيّ النصر من السعودية والاتحاد الرياضي المنستيري من تونس.