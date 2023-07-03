عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ تجدد هذا التساؤل مؤخرا بعد قرار إدارة نادي ليفربول، المفاجئ بالتعاقد رسميًا مع بديل نجم الفريق ومنتخب مصر.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، قد أعلن أمس الأحد، عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي، الذي يلعب جناح بنفس مركز محمد صلاح.

تفاصيل التعاقد مع سوبوسلاي

نجح ليفربول في إبرام الصفقة الثانية له في صيف 2023، بعدما ضم في وقت سابق، اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر من صفوف برايتون.

وكشف ليفربول، عبر موقعه الرسمي، نجاحه في الحصول على خدمات سوبوسلاي، قادمًا من لايبزيج الألماني، حيث سيرتدي القميص رقم 8 مع الريدز.

وقال المجري دومينيك سوبوسلاي البالغ من العمر 22 عامًا، في أول تعليق له، عبر موقع ليفربول: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا.. لكن في النهاية أنا هنا، سعيد ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ".

وأضاف: "ليفربول نادٍ تاريخي حقًا مع لاعبين جيدين ومدرب جيد.. بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا".

من داخل الجيم.. محمد صلاح ينشر صورًا جديدة عبر إنستجرام

مايسترو جديد .. ليفربول يضم ماكينه خلف محمد صلاح

ثاني صفقات الريدز.. سوبوسلاي يخضع للكشف الطبي في ليفربول

صورة كشفت السر وحسمت كل شيء.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

خليفة محمد صلاح.. لايبزيج الألماني يضم جوهرة ليفربول على سبيل الإعارة

ملوك الفخامة.. محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد| شاهد

ويمتد عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول حتى يونيو 2028.

وكان ليفربول حسم صفقة دومينيك سوبوسلاي بعدما كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، ما يقدر بـ70 مليون يورو.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن رحيل محمد صلاح، إلا أن بعض الجماهير تنبأت بهذه الخطوة بعد تعاقد ليفربول مع بديله، الأمر الذي رآه البعض ضوء أخضر من الإدارة لرحيل اللاعب.

وتعددت الأنباء والتقارير الصحفية الأجنبية والعربية عن اقتراب رحيل محمد صلاح عن فريق الريدز والاحتراف في فريق آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع العروض الأوروبية والخليجية التي تم تقديمها لصلاح من أجل مغادرة ليفربول، خاصة في ظل الأداء السيئ الذي قدمه الفريق الموسم المنصرم.

يذكر أن فريق ليفربول أنهى موسمه في المركز الخامس ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة خلال الموسم، كما فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

عروض محمد صلاح للرحيل

فيما حذرت التقارير الصحفية الإنجليزية، نادي ليفربول من محاولات خطف نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي، من قبل أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الهلال.

بخلاف العرض السعودي، يتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه العروض وغيرها بالرغم من أن صلاح يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي دومينيك سوبوسلاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يعلن عن غضبه واشمئزازه من حادث إحراق المصحف في السويد

المقاومة الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على جنين سيحدد طبيعة الرد

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

تطورات أزمة فرنسا.. اعتقال 157 شخصًا في احتجاجات ليلة أمس

الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 4 شهداء و27 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ