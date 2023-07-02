من داخل الجيم.. محمد صلاح ينشر صورًا جديدة عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر صلاح في الصور من داخل الچيم أثناء أداء ميرانه الصباحي.

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط فريق لايبزيج الألماني، وقع عقود انضمامه إلى نادي ليفربول الإنجليزي.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" وقع دومينيك سوبوسلاي عقود انضمامه لنادي ليفربول بشكل رسمي".

وأضاف:" إنه لاعب ليفربول الجديد في صفقة طويلة الأمد سارية حتى يونيو 2028".

ولفت:" تم كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع لايبزيج والمقدر بقيمة 70 مليون يورو، الجمعة الماضي".

واختتم:" اكتمل الكشف الطبي بنجاح".

وبات سوبوسلاي ثاني صفقات نادي ليفربول الصيفية بعد الأرجنتيني ماك أليستر القادم من صفوف برايتون إنجليزي.