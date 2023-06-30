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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملوك الفخامة.. محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد| شاهد

إعلان قميص ليفربول
إعلان قميص ليفربول الاحتياطي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميصه الثاني الذي سيخوض به بعض المنافسات الموسم المقبل 2023-2024.

 

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إعلان الريدز عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد والذي جاء باللونين الأبيض والأخضر.

 

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي ليفربول على موقع ليفربول “تويتر” صورة للثلاثي محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز بالقميص الثاني، وعلقت :"ملوك الفخامة".

 

قميص ليفربول الاحتياطي للموسم الجديد

 

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن القميص الجديد للموسم المقبل هو نسخة حديثة من قميص الفريق خارج أرضه 1995-96 ، عندما كان إيان راش قائد الفريق وكان روبي فاولر الموهوب للغاية أفضل هداف.

 

يذكر أن  ليفربول أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023، في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

 

محمد صلاح مستمر مع ليفربول:

في سياق آخر، أكدت تقارير صحفية، استمرار النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المقبل رغم الإغراءات السعودية لضمه.

وبحسب موقع “فوتبول إنسايدر” فإن محمد صلاح استبعد فكرة الانضمام للدوري السعودي في الميركاتو الحالي، وحسم قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول الموسم المقبل، رغم فشل التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

 

قميص ليفربول الاحتياطي

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