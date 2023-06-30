خليفة محمد صلاح.. لايبزيج الألماني يضم جوهرة ليفربول على سبيل الإعارة

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي لايبزيج الألماني حصل على توقيع فابيو كارفاليو، لاعب نادي ليفربول، لضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" وقع كارفاليو على عقود انضمامه إلى نادي لايبزيج، ويتبقى فقط بيان النادي الألماني".

وأضاف:" ينضم كارفاليو إلى لايبزيج على سبيل الإعارة، مع عدم جود خيار شراء من نادي ليفربول".

وكان ليفربول تعاقد مع كارفاليو صاحب الـ 20 عاما، في الصيف الماضي، قادما من نادي فولهام، لخلافة النجم المصري محمد صلاح "مستقبلا".

ليفربول يغيب عن دوري أبطال أوروبا:

يذكر أن ليفربول أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023، في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.