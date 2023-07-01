ثاني صفقات الريدز.. سوبوسلاي يخضع للكشف الطبي في ليفربول

وصل المجري دومينيك سوبوسلاي، نجم نادي لايبزيج الألماني إلى مدينة ليفربول، استعدادا للخضوع للكشف الطبي في الريدز.

ونشر فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو قصير من وصول دومينيك سوبوسلاي إلى مدينة ليفربول استعدادا للخضوع للكشف الطبي ثم توقيع العقود.

وقرر نادي ليفربول الإنجليزي كسر الشرط الجزائي الموقع في عقد لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي مع نادي لايبزج والمقدر بقيمة 70 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

ومن المقرر أن يكون سوبوسلاي ثاني صفقات نادي ليفربول الصيفية بعد الأرجنتيني ماك أليستر القادم من صفوف برايتون إنجليزي.

محمد صلاح مستمر مع ليفربول:



في سياق آخر، أكدت تقارير صحفية، استمرار النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المقبل رغم الإغراءات السعودية لضمه.

وبحسب موقع “فوتبول إنسايدر” فإن محمد صلاح استبعد فكرة الانضمام للدوري السعودي في الميركاتو الحالي، وحسم قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول الموسم المقبل، رغم فشل التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.