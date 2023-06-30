صورة كشفت السر وحسمت كل شيء.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

تعددت الأنباء والتقارير الصحفية الأجنبية والعربية عن اقتراب رحيل اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن فريق الريدز والاحتراف في فريق آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع العروض الأوروبية والخليجية التي تم تقديمها لمحمد صلاح من أجل مغادرة ليفربول، خاصة في ظل الأداء السيء الذي قدمه الفريق الموسم المنصرم.

يذكر أن فريق ليفربول أنهى موسمه في المركز الخامس ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة خلال الموسم، كما فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

حسم محمد صلاح أمره بشأن الرحيل عن ليفربول من عدمه، من خلال صورة تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.. فماذا حدث؟

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

أعلن ليفربول صباح اليوم الجمعة عن قميصه الثاني لموسم 2023-2024، وجاء القميص باللونين الأخضر والأبيض وهو مستوحى من ذلك الذي ارتداه في موسم 1995-1996.

وأنهى ليفربول الموسم المذكور في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ولم يتوج بأي بطولة آنذاك.

وظهر العديد من لاعبي الفريق مثل أليسون بيكر وكودي جاكبو ولويس دياز وترينت ألكسندر أرنولد في الإعلان بالإضافة لمدرب الفريق يورجن كلوب.

المفاجأة كانت في ظهور محمد صلاح مرتديا التيشيرت الجديد وهو يبتسم خلال الإعلان، الأمر الذي يؤكد بقاءه في ليفربول وعدم رحيله.

محمد صلاح

ومن المقرر طرح القميص غدا السبت أمام الجماهير من أجل شراؤه علما بأن قيمته تبلغ 114 جنيه إسترليني لنسخة اللاعبين و75 إسترليني لنسخة الجماهير.

وسيبدأ ليفربول موسمه بملاقاة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في 13 أغسطس المقبل.

عروض احتراف محمد صلاح

حذرت التقارير الصحفية الإنجليزية، نادي ليفربول من محاولات خطف نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي، من قبل أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الهلال.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي يمتلك 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أعلن أنه استحوذ على أربعة أندية في الدوري السعودي في وقت سابق من هذا الشهر.

هذه الأندية هي: الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، وبناء عليه سيتم جذب العديد من النجوم العالميين للعب في صفوف هذه الأندية خلال الفترة المقبلة.

بخلاف العرض السعودي، يتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه العروض وغيرها بالرغم من أن صلاح يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.