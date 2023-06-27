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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسم قراره.. جماهير الهلال السعودي تحلم بالتعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، اقتراب نادي الهلال السعودي من الإعلان عن صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية، تقريرا بعنوان: "الأمنيات تنقل.. صلاح ومبابي إلى الهلال".

وذكرت الصحيفة السعودية أن النجمين العالميين المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي،  سيطرا على مجالس ووسائل تواصل الجمهور الهلالي في اليومين الماضيين.

وأضافت أن الهلال بات قريبا من الإعلان عن صفقة عالمية بعد تلميح بعض الصحافيين المقربين من النادي إلى جانب منصات رسمية، ما جعل عشاق الأزرق يفعّلون جرس التنبيهات في حساب النادي على “تويتر”.

ولفتت أن الجمهور الهلالي وعلى الرغم من التعاقد مع النجم البرتغالي روبين نيفيز، إلا أن فشل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جعلته يترقب وصول نجم عالمي كبير  عن القيمة الفنية، ولا تزال المفاوضات داخل حيز الأمنيات، لكن لم يلمح النجمان العالميان عبر آخر ظهور لهما عبر حساباتهما الشخصية أي دلالة على مغادرة فريقيهما، إذ اكتفى محمد صلاح ببث تدريبات فردية فيما احتفل مبابي بأبطال السلة.


وأشار أن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، عزز من تلك الأماني والتوقعات، بعد أن رفع سقف احتمالية انتقال صلاح إلى الهلال بنسبة 61 في المئة.

 

صلاح يحسم قراره:

 

وفي نفس السياق، ذكر موقع " موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل، رغم الاهتمام السعودي بضمه. 

وأوضح أن محمد صلاح - البالغ من العمر 31 عامًا -  قرر البقاء في أنفيلد موسم 2023/24، على الرغم من فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 

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