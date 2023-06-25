عاجل .. الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع مدافع تشيلسي

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، قادما من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر تويتر قائلاً: “قادماً من الدوري الأقوى في العالم، كوليبالي الدولي السنغالي هلالي”.

وأنهى نادي الهلال السعودي إجراءات التعاقد مع كوليبالي لمدة ثلاثة مواسم حتى موسم ٢٥-٢٦.

ولم يكشف نادي الهلال السعودي عن القيمة المالية للصفقة.

وسيحصل كوليبالي على القميص رقم ٣ مع فريق الهلال السعودي.

يذكر أن الهلال السعودي قد أعلن مؤخراً ضم البرتغالي روبين نيفيز، قادماً من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.