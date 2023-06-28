يتبع نظام بيلاتس.. صحيفة إيطالية تكشف عن سر تألق محمد صلاح بدنيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن النظام الغذائي الصارم الذي يتبعه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ليحافظ على نشاطه.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن محمد صلاح يتبع نظام اللياقة البدنية "بيلاتس" لزيادة قوته البدنية واستمرار العمل بقوة في "الجيم".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن نظام "بيلاتس" الذي يتبعه محمد صلاح ينشط العضلات، ويعد تدريبا ممتازا للتوازن، وتثبيت الحوض والعمل على زيادة القوة البدنية للعضلات بشكل مكثف، في الوضع الثابت والمتحرك.

وأكدت أن محمد صلاح يتبع هذا النظام بشكل مثالي، وهذا ا يجعله يتميز بسرعته الفائقة وثبات مستواه مع فريق ليفربول.

وحصد محمد صلاح جائزة هدف الموسم 2022-2023 مع ليفربول، بتصويت الجماهير، عن هدفه في شباك مانشستر سيتي، خلال مباراة الدور الأول على ملعب آنفيلد، والتي فاز بها الريدز 1-0.

وتوج محمد صلاح بالجائزة متفوقا على هدف زميله الكولومبي لويس دياز في شباك كريستال بالاس، الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء هدف ترينت ألكسندر أرنولد في شباك ليستر سيتي بالمركز الثالث.