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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ميتلاند حدد سعره.. إمام عاشور في الزمالك بشرط واحد| ما هو

إمام عاشور
إمام عاشور

إمام عاشور في الزمالك بشرط واحد.. أثار نجم الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي الجدل خلال الفترة الماضية بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي قبل أن يحسم الأخير قراره بإعلان عدم ضم اللاعب لصفوف المارد الأحمر.

عادت الكرة إلى ملعب الزمالك مجددا بعد رفض الصفقة من قبل الغريم التقليدي، إلا أن القلعة البيضاء لم تحسم الصفقة بعد، وسط حالة من الضبابية بسبب موقف إمام عاشور الغامض.

وعلى الجانب الآخر، لا يرغب نادي ميتلاند الدنماركي في استمرار إمام عاشور مع الفريق خاصة بعد تعيين المدرب الجديد، توماس توماسبرج، الذي يعتمد على خطة 4-4-2 والتي لا يرى دورًا للاعب من خلالها.

يذكر أن مدرب ميتلاند في النصف الثاني من الموسم الماضي بعد نتائج سلبية للفريق ببطولتي الدوري الدنماركي والدوري الأوروبي مع المدرب السابق، ألبرت كاباييس، الذي ضم عاشور في يناير الماضي.

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هل يرحل إمام عاشور عن ميتلاند؟

 

أوضحت صحيفة دنماركية موقف إدارة نادي ميتلاند من بيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إمام عاشور، بعد اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، فإن ميتلاند لا يمانع رحيل، إمام عاشور، في الصيف خاصة وأن النادي متأكد من عدم خسارته لأي أموال دفعها في يناير على الأقل إلى الزمالك.

حصل ميتلاند على خدمات عاشور مقابل 2.6 مليون يورو في يناير الماضي، وترى الإدارة أن بيع اللاعب إلى الأهلي أو غيره لن يكون بأقل من هذا المبلغ نظرًا لشعبيته الكبيرة في الدوري المصري.

القرار النهائي للاعب لم يحسم بعد، حيث لمحت الصحيفة أن عاشور قد يقرر في النهاية الاستمرار مع ميتلاند والمنافسة بقوة من أجل المشاركة في مباريات الموسم المقبل.

شرط الزمالك لعودة إمام عاشور

على الجانب الآخر، وجه مرتضى منصور هجوم كبير على اللاعب امام عاشور لاعب خط وسط ميتلاند الدنمركي، وذلك في ظل الجدل الكبير حول مصير عودة اللاعب إلى الزمالك خلال الموسم المقبل

أكد مرتضى منصور خلال فيديو على اليوتيوب، أن امام عاشور يحاول أن يلعب على نغمة الجمهور من أجل رفع سعره من خلال الحديث عن دخول بيراميدز في الصفقة.

وتابع أن والد زوجة إمام عاشور تدخل من أجل عودة اللاعب، مؤكدا أنه زملكاوى ويرغب في اللعب للزمالك، ولكنه انفعل عليه ورفض تدخله.

وشدد مرتضى منصور، على أن الزمالك لن يجرى وراء أى لاعب ومن يرغب في التواجد في الزمالك يُعلن ذلك صراحة، مردفا: "امام عاشور يحاول عمل تمثيلية ويشغل الجمهور فيها ولكن الزمالك لن يدخل في تلك التمثيلية".

وعن شرط عودة اللاعب للزمالك أكد مرتضى منصور أنه يجب أن يقوم بالتوقيع على العقود ويترك النادي يتفاوض مع النادي الدنماركي.

الجدير بالذكر أن عاشور كان قد أصيب قبل أسابيع من نهاية الموسم الماضي، مما أبعده عن مباريات ميتلاند وعاد إلى مصر لتلقي العلاج بعد بداية قوية مع الفريق الدنماركي شارك خلالها في 7 مباريات وسجل هدفين.

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