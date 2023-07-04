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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: إمام عاشور قريب من بيراميدز.. وكولر رفض رحيل ديانج لبلجيكا

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن فريق بيراميدز يضم لاعبين مميزين ويمتلك مدربا جيدا وهو باتشيكو، مشيرا إلى أن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب لن تكون سهلة مطلقا في بطولة كأس مصر.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعلم سبب فسخ إدارة نادي فاركو عقد طارق العشري في الوقت الراهن، يجب احترام المدير الفني من جانب أي نادٍ، وبابا فاسيليو مدرب جيد وله طريقة لعب جيدة".

وأضاف: "الأهداف التي سجلت في مباراة الأهلي وفيوتشر صحيحة، لا أعرف كيف يتم رسم خطوط التسلل".

وأكمل: "مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رفض عرضا من بلجيكا للتخلي عن أليو ديانج بعد رحيل حمدي فتحي".

وتابع: "إمام عاشور بعيد عن نادي الزمالك تماما، وتصريحات مسئولي النادي كانت واضحة، ولم يوقع للنادي الأهلي الذي يفضل ضم بوبو من فيوتشر، والذي وقع له، والمفاوضات بين الناديين حاليا".

وأكمل: "ما يحدث في المدرجات خارج حسابات النادي الأهلي، ولا أحد يعلم من يقوم بالهتاف ضد امام عاشور، ولكن في النهاية اللاعب قريب من الانضمام لصفوف بيراميدز، ولكن الأهلي لو تدخل بقوة سيحسم الصفقة".

وواصل: "الأهلي أوقف مفاوضات بيع علي لطفي إلى نادي زد، انتظارا لحسم موقف محمد الشناوي الذي تلقى عروضا مغرية من الدوري السعودي".

وأتم: "الأهلي قد يوافق على رحيل الشناوي تكريما له وهناك حراس شابة جيدة مثل حمزة علاء الذي تألق مع المنتخب الأوليمبي، لكن من الصعب تعويض محمد عبدالمنعم".

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