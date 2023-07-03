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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف أخر مستجدات إنتقال إمام عاشور لـ الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لازال لديه تردد واضح بشأن التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، مشيرًا إلى أن الإدارة القوية عليها أن تحسم موقفها سريعًا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وإمام عاشور ملكًا لنادي ميتلاند الدنماركي، والذي لا يمانع في بيعه حاليا".

وأضاف: "الأهلي يقدم خطوة ويؤخر خطوة، والأهلي لا يُدار من المدرجات، والمفترض أن تساند الجماهير مجلس الإدارة في جميع القرارات، مثلما سبق ودعمت قرار النادي في رحيل رمضان صبحي ورفضها المساومة من عبدالله السعيد وأحمد فتحي وآخرين".

وزاد: "أقول لجمهور الأهلي عدم الانزلاق وراء الهجوم ضد النادي والادارة، عليكم أن تتركوا المسئولين يعملون بشكل جيد من أجل بناء فريق جيد".

وواصل: "هناك كلام عن رحيل أليو ديانج بعد حمدي فتحي، وهناك لاعبين مرشحين مثل بوبو وإمام عاشور، وهما يستطعان تعويض الثنائي الراحل".

وأكمل: "الأهلي سيطر على كل البطولات هذا الموسم، وبالتالي فأن جماهيره لن تقبل سوى بالاستمرار في حصد الألقاب، ولن يتم السماح بحدوث تراجع فني، والقادم سيكون أصعب على الفريق الأحمر".

وأتم: "محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي تلقى عروضا كبيرة أيضا من السعودية، واخرها اتحاد جدة، ولكن هل يستطيع النادي تحمل فكرة رحيل المدافع المميز؟! مع امكانية رحيل ديانج أيضا، وهناك عدة أحاديث مختلفة عن تلقى محمد الشناوي عروض سعودية بارقام خيالية".

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