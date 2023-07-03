معروض عليه مبلغ كبير| خالد الغندور يكشف عن وجهة إمام عاشور المقبلة

كشف خالد الغندور، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، الوجهة الأقرب لإمام عاشور جناح ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.

وقال الغندور في تصريحات إعلامية، ميتيلاند يرفض أن يخسر أمواله في صفقة إمام عاشور بعدما أنفق 3.5 مليون دولار إما أن يبيعه بنفس القيمة، أو أن يعيره بنية البيع مقابل 1.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن إمام عاشور لم يتأقلم مع ميتيلاند، بسبب عامل اللغة وتغيير المدرب.

وأوضح الغندور أن ميتلاند يضع خيار الشراء في حالة الإعارة ليكون مقابل 2.7 مليون دولار، هنا الإجمالي سيكون 4 ملايين دولار.

وواصل: "الأهلي كان عايز إمام عاشور بالفعل، لكن بيراميدز تدخل بقوة في المنافسة على الصفقة، وعرض مبلغ أكبر على اللاعب.

وأتم أنه من الصعب أن يعود إمام عاشور للزمالك بسبب العائق المادي.