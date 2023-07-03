عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يوجه نصيحة لإمام عاشور بـ"مينتاليتي" محمد صلاح

صدى البلد

وجه أحمد حسن، نجم منتخب مصر، نصيحته للاعب أمام عاشور، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "يحزنني عندما ترى لاعب يمتلك كل المقومات الفنية والبدنية  ليتواجد في أفضل الدوريات الأوروبية ومع ذلك يريد العودة ؟!!! أتابع ما يحدث في كواليس أزمة إمام عاشور مع ناديه ميتلاند الدانماركي وامتناعه عن العودة لفريقه، ورغبته في العودة للدوري المصري، وتهديد ناديه له بتوقيع عقوبات ضده في حالة عدم العودة خلال أيام، ومندهش بشدة من تصرفات إمام  ، رغم تمسكه بالاحتراف الخارجي والتي كانت رغبته الأولى، كما أنه بعد انتقاله شارك مع الفريق وظهر بمستوى جيد، وهنا تذكرت تصريحات مو صلاح عندما تحدث عن "(مينتاليتي )" أو عقلية اللاعب المصري، وهي تصريحات نالت السخرية من الكثيرين، ففي وقتها قال إن عقلية اللاعب المصري لا تساعده على النجاح في الاحتراف والبقاء فترات طويلة في الخارج، والدليل أننا نرى نسبة قليلة ومعدودة من النماذج الناجحة في الاحتراف". 

وتابع: “أنصح إمام بالهدوء والتركيز جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة قد تضر بمستقبله الكروي وأتمنى أن يتراجع عن قراره ويكمل مشواره الاحترافي في أوروبا، لأنه لاعب مميز فنيا وبدنيا وأمامه مستقبل مبشر لو التزم مع ناديه داخل وخارج الملعب، ولعلنا نتذكر جميعا قصة احتراف عمرو زكي في ويجان  وتألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في البداية وتسجيل ١٠ أهداف في نصف الموسم ، لكنه عاد إلى مصر وتأخر ورفض العودة لناديه ولم تكلل التجربة بالنجاح، وعاد إلى الدوري المصري، والغريب أنك لو سألته هل تشعر بالندم عن قراره وعدم إكمال مشوار الاحتراف سيجيب بنعم، وهو يثبت أن ما قاله صلاح عن عقلية اللاعب المصري صحيح، فهو بحاجة إلى تطوير فكره وعقليته وتصرفاته داخل وخارج الملعب قبل تطوير أداءه فنيًا، ومعظم تجارب الاحتراف التي لم تكلل بنجاح كانت بسبب عقلية  اللاعبين وليست للأمور الفنية” .

وأضاف: “أتمنى من المسؤولين عن كرة القدم المصري والأندية ووكلاء اللاعبين لتطوير عقلية اللاعب المصري منذ الصغر في قطاعات الناشئين قبل الأمور الفنية، لأنها نقطة مهمة جدا يغفلها الجميع.. وفي النهاية أعلم تماما أننا سنجد صعوبة في الوقت الحالي في تطوير تلك العقلية خاصة وأن من يتصدرون المشهد في الوقت الحالي في كرة القدم المصرية وبعض الأندية ووسائل الإعلام لم  ولن يدركون ما أتحدث عنه، لأن معظمهم من الأساس لم يمارس ما أتحدث عنه من لعبة اسمها كرة القدم  لذلك هم بحاجة إلى تغير  وتطوير لفكرهم وعقلياتهم قبل تغير عقلية اللاعبين !!!”. 

الاحتراف عمرو زكي محمد صلاح ميتلاند الدانماركي الدوريات الأوروبية أخبار إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يعلن عن غضبه واشمئزازه من حادث إحراق المصحف في السويد

المقاومة الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على جنين سيحدد طبيعة الرد

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

تطورات أزمة فرنسا.. اعتقال 157 شخصًا في احتجاجات ليلة أمس

الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 4 شهداء و27 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ