مينتاليتي صلاح وعمرو ذكي.. أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلي إمام عاشور

وجه أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق رسالة نارية إلي إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والمحترف بصفوف نادي ميتلاند الدانماركي.

قال أحمد حسن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نصيحة ل إمام عاشور و"مينتاليتي" مو صلاح ..

يحزنني عندما ترى لاعب مثل إمام عاشور يمتلك كل المقومات الفنية والبدنية ليتواجد في أفضل الدوريات الأوروبية ومع ذلك يريد العودة ؟!!!.



أضاف: أتابع ما يحدث في كواليس أزمة إمام عاشور مع ناديه ميتلاند الدانماركي وامتناعه عن العودة لفريقه، ورغبته في العودة للدوري المصري، وتهديد ناديه له بتوقيع عقوبات ضده في حالة عدم العودة خلال أيام، ومندهش بشدة من تصرفات إمام ، رغم تمسكه بالاحتراف الخارجي والتي كانت رغبته الأولى، كما أنه بعد انتقاله شارك مع الفريق وظهر بمستوى جيد،

وقال عن أزمة إمام عاشور أيضا: وهنا تذكرت تصريحات مو صلاح عندما تحدث عن "(مينتاليتي )" أو عقلية اللاعب المصري، وهي تصريحات نالت السخرية من الكثيرين، ففي وقتها قال إن عقلية اللاعب المصري لا تساعده على النجاح في الاحتراف والبقاء فترات طويلة في الخارج، والدليل أننا نرى نسبة قليلة ومعدودة من النماذج الناجحة في الاحتراف..

استطرد: أنصح إمام عاشور بالهدوء والتركيز جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة قد تضر بمستقبله الكروي وأتمنى أن يتراجع عن قراره ويكمل مشواره الاحترافي في أوروبا، لأنه لاعب مميز فنيا وبدنيا وأمامه مستقبل مبشر لو التزم مع ناديه داخل وخارج الملعب،

أزمة إمام عاشور واحتراف عمرو ذكي

وزاد: ولعلنا نتذكر جميعا قصة احتراف عمرو زكي في ويجان وتألقه في الدوري الانجليزي الممتاز في البداية وتسجيل ١٠ أهداف في نصف الموسم ، لكنه عاد إلى مصر وتأخر ورفض العودة لناديه ولم تكلل التجربة بالنجاح، وعاد إلى الدوري المصري، والغريب أنك لو سألته هل تشعر بالندم عن قراره وعدم إكمال مشوار الاحتراف سيجيب بنعم، وهو يثبت أن ما قاله صلاح عن عقلية اللاعب المصري صحيح، فهو بحاجة إلى تطوير فكره وعقليته وتصرفاته داخل وخارج الملعب قبل تطوير أداءه فنيًا، ومعظم تجارب الاحتراف التي لم تكلل بنجاح كانت بسبب عقلية اللاعبين وليست للأمور الفنية .



ووجه رسالة الي اتحاد الكر وقال: أتمنى من المسؤولين عن كرة القدم المصري والأندية ووكلاء اللاعبين لتطوير عقلية اللاعب المصري منذ الصغر في قطاعات الناشئين قبل الأمور الفنية، لأنها نقطة مهمة جدا يغفلها الجميع.

واختتم حديثه قائلا: في النهاية أعلم تماما أننا سنجد صعوبة في الوقت الحالي في تطوير تلك العقلية خاصة وأن من يتصدرون المشهد في الوقت الحالي في كرة القدم المصرية وبعض الأندية ووسائل الإعلام لم ولن يدركون ما أتحدث عنه، لأن معظمهم من الأساس لم يمارس ما أتحدث عنه من لعبة اسمها كرة القدم لذلك هم بحاجة إلى تغير وتطوير لفكرهم وعقلياتهم قبل تغير عقلية اللاعبين !!!