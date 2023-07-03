عقبات تواجه الأحمر.. مفاجأة حول ضم الأهلي إمام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" إن إمام عاشور تخلف عن الانضمام لمعسكر ميتلاند الدنماركي لعدم رغبته في العودة لصفوف الفريق مجددًا.

وأردف قائلًا: "هناك حالة من الغضب الشديد تنتاب مسؤولي ميتلاند ضد إمام عاشور بسبب تخلفه عن المعسكر حيث يفضل استكمال مشواره خارج الفريق".

وحول موقف إمام عاشور من الانتقال للأهلي، قال حتحوت: "على مستوى الأهلي فاللاعب لا يزال هدفًا للفريق الأحمر بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضمه".

وأضاف: الأهلي يدرس ضم اللاعب لكنه يواجه عقبتين الأولى هي تخوف بعض المسؤولين بالنادي من إبرام الصفقة كونه رحل عن الزمالك قبل فترة قصيرة إلى جانب قيمة الصفقة التي تحتاج لتوفير عملة صعبة لن تقل عن 3 ملايين دولار".

وأشار حتحوت إلى أن إمام عاشور يظل هدفا للزمالك وبيراميدز أيضا بعدما أبديا اهتمامًا بضمه.

واستطرد قائلًا: "إمام عاشور تواجهه أزمة كبيرة في انتقاله للزمالك تتمثل في عقبة الأزمة المالية في النادي".

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