سيناريو عمرو ذكي يتكرر| غموض حول مصير إمام عاشور.. غضب دنماركي وعروض "فنكوش"

أصبح إمام عاشور نجم الزمالك السابق والمحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدانماركي، حديث الشارع الرياضي فى الميركاتو الصيفي بعد أنباء رحيل اللاعب الوشيك عن فريقه والعودة مجددا الي الدوري المصري.

إمام عاشور انتقل من الزمالك إلى ميتيلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، ووقع معه عقدا حتى عام 2027 مقابل 3 ملايين دولار.

ويتصارع كبار الأندية المصرية وفى مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل الفوز بخدمات إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي.

فيما شهدت الساعات الماضية غضبا واسعا أبدته إدارة نادي ميتلاند الدانماركي اتجاه عدم التزام إمام عاشور بالعودة مجددا الي صفوف الفريق.

صدى البلد يسلط الضوء علي أزمة صراع مع إمام عاشور ومصيره بعد تهديد نادي ميتلاند الدانماركي بتصعيد الأزمة الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

غضب في ميتلاند الدنماركي ضد إمام عاشور

سادت حالة من الغضب تجاه إمام عاشور من ناديه الدنماركي بسبب توجيه إنذار لإمام عاشور من أجل السفر للدنمارك وعدم استجابة اللاعب.

نادي ميتلاند الدنماركي هدد إمام عاشور بالتصعيد حال استمرار موقفه واللاعب لا يشعر بالتأقلم في الاحتراف الخارجي.

النادي الدنماركي يهدد اللاعب إمام عاشور بتقديم شكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب رفضه الرجوع في ظل صراع الاندية المصرية التي لم تتضح معالمها حتي الآن لاستعارة اللاعب .

إمام عاشور مستقبله في خطر



كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي لم يتفاوض إطلاقا مع إمام عاشور، لكن العكس اللاعب يريد العودة للدوي المصري سواء بالانضمام للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، ليس لديه أي مشكلة".

وأضاف:"هل بيراميدز فتح مفاوضات مع إمام عاشور؟ الإجابة لا، بالنسبة للزمالك صرح مسؤول كبير بأن النادي لن يفاوض أحد لكنه لن يغلق الباب في وجه أي لاعب للعودة".

وتابع:" إمام عاشور في مشكلة كبيرة جدا مع ناديه، اللاعب لا يريد العودة إلى ميتيلاند، والنادي أرسل له أكثر من إنذار، واللاعب لم يتأقلم بسبب اختلاف اللغة ".

واختتم:" أنصح إمام عاشور بالعودة إلى ناديه والتغلب على الصعب، حتى يأتي له عرضا جيدا من الدوري المصري أو عرض أجنبي أخر".

وأضاف:" مستقبل إمام عاشور في خطر، أتمنى ألا يسقط في نفس خطأ عمرو زكي اللي كسر الدنيا مع ويجان الإنجليزي ثم خسرنا بعدها اللاعب".

شكوي بالفيفا ضد إمام عاشور



كتب الاعلامي خالد الغندور: “النادي الدنماركي يهدد إمام عاشور بشكواه الاتحاد الدولي بسبب رفضه الرجوع وصراع الأندية المصرية لاستعارة اللاعب و الملايين من الدولارات بتتكلم”.