6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، غريمه التقليدى نادي الزمالك يوم 13 يوليو الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 68 نقطة فيما حل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الليلة نظيره فريق فيوتشر فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، فيما يواجه الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

انسحاب الزمالك من سوبر الأهلي

نادي الزمالك سبق وقرر الانسحاب من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي وتم استبداله بفريق بيراميدز وتوج المارد الأحمر باللقب المحلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وجاء انسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري اعتراضا على عدم تفعيل عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة .

واعتبر اتحاد الكرة انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري اعتذارا وليس انسحابا وتطبق عليه لائحة الاعتذار فقط.

ويدرس نادي الزمالك تكرار نفس سيناريو الانسحاب أمام النادي الأهلي في قمة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري فى إطار الاعتراض على عدم تنفيذ إيقاف كهربا نجم المارد الأحمر.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، عقوبات حال الانسحاب من مباراة القمة فى الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي اعتراضا على استمرار مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم المارد الأحمر فى لقاء القمة بالدوري الممتاز.

وجاءت لائحة العقوبات في الدوري الممتاز حال انسحاب نادي الزمالك عن خوض مباراة القمة في المسابقة المحلية على النحو التالي:

لائحة عقوبات الدوري المصري

المادة 51 من لائحة العقوبات في الدوري الممتاز، تتضمن اعتبار الفريق المنسحب فى مباراة واحدة مهزوما بهدفين دون رد إلي جانب خصم 3 نقاط بخلاف المباراة التي انسحب منها ويعاد ترتيب نتائج الفريق فى المسابقة المحلية.

وسيتم توقيع غرامة مالية يحددها اتحاد الكرة على الفريق المنسحب من مباراة واحدة فقط فى الدوري الممتاز ويعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب من خلال حكام ومراقبي المباراة ولجنة المسابقات.