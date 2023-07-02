عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدرس وبيراميدز يتراجع عن ضم أشرف بنشرقي.. تفاصيل

أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات بشأن مصير انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى الدوري المصري بعد إبداء نادي الزمالك وبيراميدز في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي. 

وذكرت التقارير الاعلامية أن المفاوضات التي جرت بين نادي الزمالك والجزيرة الإماراتي في أبو ظبي تضمنت موافقة ادارة نادي الجزيرة على انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى الزمالك مع تحمل القلعة البيضاء  راتبه كاملا. 

وأشارت التقارير إلى أن الدولي المغربي أشرف بنشرقي يرغب في تقاضي مليون ونصف المليون يورو بعيدا عن الضرائب.

ولفتت التقارير الاعلامية الي أن إدارة نادي الزمالك  دخلت فى مرحلة إعادة التفكير في حسم الصفقة وضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي من عدمه بسبب قيمة العقد المالية نظرا لمرور النادي الأبيض بضائقة مالية. 

وأوضحت التقارير الاعلامية أن البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز يقف عقبة أمام مفاوضات النادي السماوي لضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي نظرا لرغبته في التعاقد مع صفقات أخري لسد الثغرات في مراكز أخري يحتاجها الفريق فى الموسم القادم.

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

تفاصيل عرض بيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور

وقدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.
 

بنشرقي الزمالك الدوري المصري بيراميدز باتشيكو امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

موضوعات متعلقة

أبرزها الزمالك وبيراميدز.. 8 مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال يوليو

الزمالك اليوم.. خليفة بنشرقي يقترب وانفراجة في أزمة القيد ورحيل سيف جعفر

ترشيحاتنا

بعد وصول مرتزقة فاجنر إلى بيلاروسيا.. تحرك عاجل من بولندا لتأمين حدودها

مخاوف أمنية تدفع روسيا لإلغاء معرضها الجوي الدولي ماكس

تذبذب أسعار الذهب اليوم .. هذا ثمن عيار 21 الآن

بالرغم من التسريب .. انهيار طلاب الثانوية العامة بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ| شاهد

بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستأنف الاستلام اليوم

رسميا.. حمدي فتحي ينضم إلى الوكرة القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة شهيرة تفقد النطق.. تعرف على الآثار السلبية للزعل

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

شروط الجزيرة الاماراتي تبعد بن شرقي عن الزمالك.. وما قاله مشرف الكرة

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلون الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ