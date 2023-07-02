الزمالك يدرس وبيراميدز يتراجع عن ضم أشرف بنشرقي.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات بشأن مصير انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى الدوري المصري بعد إبداء نادي الزمالك وبيراميدز في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير الاعلامية أن المفاوضات التي جرت بين نادي الزمالك والجزيرة الإماراتي في أبو ظبي تضمنت موافقة ادارة نادي الجزيرة على انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى الزمالك مع تحمل القلعة البيضاء راتبه كاملا.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي المغربي أشرف بنشرقي يرغب في تقاضي مليون ونصف المليون يورو بعيدا عن الضرائب.

ولفتت التقارير الاعلامية الي أن إدارة نادي الزمالك دخلت فى مرحلة إعادة التفكير في حسم الصفقة وضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي من عدمه بسبب قيمة العقد المالية نظرا لمرور النادي الأبيض بضائقة مالية.

وأوضحت التقارير الاعلامية أن البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز يقف عقبة أمام مفاوضات النادي السماوي لضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي نظرا لرغبته في التعاقد مع صفقات أخري لسد الثغرات في مراكز أخري يحتاجها الفريق فى الموسم القادم.

تفاصيل عرض بيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور

وقدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

