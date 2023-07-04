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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشروع لاعب واعد.. ماهر همام يشيد بنجم منتخب مصر الأوليمبي

ماهر همام
ماهر همام

أكد ماهر همام لاعب الاهلي السابق، أن محمد المغربي، نجم دفاع منتخب مصر الأوليمبي الحالي، والمعار من النادي الأهلي الى سموحة، ينتظره مستقبل باهر خلال الفترة المقبلة.

وكتب ماهر همام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد مغربي مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، مشروع لاعب واعد وعنده إمكانيات كبيره، أتمني لما تجيله الفرصة يكون قدها ❤💪🏻✊🏻".

وقدم محمد مغربي مباراة متميزة أمام الجابون فى بطولة كاس أمم افريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا على الاراضى المغربية، حيث قاد منتخب الفراعنة الى الفوز بهدفين نظيفين واحتلال قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

محمد مغربي المنتخب الاوليمبى ماهر همام النادي الأهلي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

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