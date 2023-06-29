مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

أخبار جيدة للمنتخب المصري، الذي يخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر جاء في التصنيف الأول بحيث يصبح على رأس مجموعته في التصفيات، وسيتفادى مقابلة 8 منتخبات من التصنيف الأول في إفريقيا.

تصنيف الفيفا لمنتخبات إفريقيا

وأعلن الفيفا التصنيف النهائي لمنتخبات إفريقيا التي تخوض التصفيات، حيث جاء منتخب مصر في المركز الـ34 عالميًا والخامس أفريقيًا ليتواجد في التصنيف الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أمريكا، المكسيك، وكندا.

وجاءت تصنيفات المنتخبات الإفريقية على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، ساحل العاج.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: بنين، أوغندا، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.

المستوى الرابع: موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زيمبابوي، أفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.

ذكريات سيئة مع هؤلاء

ووفقًا لنظام المسابقة قد يلتقي منتخب مصر في المجموعة مع واحد من 3 منتخبات تجمع مصر بها ذكريات سيئة في المنافسات الإفريقية.

منتخب غانا

أول هذه المنتخبات، منتخب غانا الذي تسبب في إقصاء منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 2014 بعدما مُني منتخب مصر بهزيمة ساحقة بسداسية في كوماسي.

ونجح منتخب غانا في الوصول إلى نسخة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر على حساب نيجيريا.

البافانا بافانا

منتخب جنوب إفريقيا واحد من منتخبات التصنيف الثاني والتي قد تسبب المتاعب للمنتخب المصري.

جنوب إفريقيا منتخب يعيش حالة فنية رائعة ويمتلك لاعبين كبارا، وقادر على المنافسة على الصعود لكأس العالم.

ويمتلك منتخب مصر ذكريات سيئة مع منتخب جنوب إفريقيا بعدما تسبب في اقصاء منتخب مصر من تصفيات أمم إفريقيا عام 2011، وكذلك فاز على مصر على أرضها في نسخة 2019 من كأس الأمم الإفريقية وأقصاها من دور الـ 16.

وآخر مباريات جنوب إفريقيا كانت أمام المنتخب المغربي القوي واستطاع منتخب الأولاد التفوق بسهولة.

منتخب بوركينا فاسو

لا يمتلك منتخب بوركينا فاسو ذكريات سيئة مع المصريين لكنه يظل منتخبًا قويًا للغاية وقادرًا على التسبب في المتاعب للخصوم.

ونجحت بوركينا فاسو في الوصول لنصف النهائي أمام مصر في نسخة 2017، لكن منتخب مصر فاز في ضربات الترجيح.

موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في مايو الماضي عن موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في الجزائر حينها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة حفل قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين.

ويأتي ذلك في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نفس البلد.

نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وبحسب نظام المسابقة والتصفيات، ستشارك 54 دولة إفريقية معتمدة لدى الفيفا في التصفيات من دور المجموعات وسيتم توزيعها على 9 مجموعات كل مجموعة 6 منتخبات.

ويلعب كل فريق 10 مباريات 5 ذهابا ومثلها إيابًا، بحيث يصعد صاحب الترتيب الأول مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ويتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.