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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصنيف الفيفا.. منتخب مصر يتجنب مواجهة الكبار في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات الصادر عن شهر يونيو الجاري، والذي شهد تقدم منتخب مصر مركزا واحدا.

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ34 عالميا والخامس أفريقيا، ليضمن رسميا، تواجده في المستوى الأول الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وتجنب مواجهة كبار القارة السمراء.

وبذلك يضم المستوى الأول في تصفيات إفريقيا  المؤهلة لكأس العالم كلا من: المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر والكاميرون ومالي وكوت ديفوار.

وتواجد منتخب المغربي في المركز الـ12 عالميا والأول إفريقيا، والسنغال في المركز الـ18 عالميا والثاني إفريقيا، وتونس في المركز الـ31 عالميا والثالث إفريقيا، والجزائر في المركز الـ33 عالميا والرابع إفريقيا.

وتصدر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي وحل منتخب فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا رابعا وبلجيكا خامسا.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”  حدد 12 يوليو 2023 لإجراء التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم:

 

تصفيات كأس العالم 2026 .. الجولة الأولى و الثانية فى الفترة 13-21 نوفمبر 2023
تصفيات كأس العالم 2026.. الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة 3-11 يونيو 2024
تصفيات كأس العالم 2026 .. الجولة الخامسة و السادسة فى الفترة 17-25 مارس 2025
تصفيات كأس العالم 2026.. الجولة السابعة و الثامنة فى الفترة 1-9 سبتمبر 2025
تصفيات كأس العالم 2026.. الجولة التاسعة و العاشرة فى الفترة 6-14 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم 2026.. الملحق الأفريقي 10-18 نوفمبر 2025
تصفيات كأس العالم 2026.. الملحق العالمى مارس 2026

 

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