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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حلم الأولمبياد يقترب.. كيف تشاهد مباراة مصر وغينيا على النايل سات؟

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم.. يتسائل عشاق وجماهير كرة القدم عن موعد مباراة المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الغيني والقنوات الناقلة للمواجهة.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي «ميكالي»، لمواجهة نظيره المنتخب الغيني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تقام حالياً في المغرب، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن المنتخب الأولمبي تمكن من التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن تصدر المجموعة الثانية والتي ضمت كل من: الجابون ومالي والنيجر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأوليمبي

تصدر منتخب مصر الأولمبي المجموعة الثانية، عقب التعادل السلبي في المباراة الأولى أمام النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف نظيف، وكذا الفوز على الجابون بثنائية نظيفة.

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وجاء ترتيب المجموعة عقب نهاية مرحلة المجموعات على النحو التالي:

1- منتخب مصر الأولمبي 7 نقاط.

2- منتخب مالي الأولمبي 6 نقاط.

3- منتخب النجير الأولمبي 4 نقاط.

4- منتخب الجابون الأولمبي 0 نقاط.

موعد مباراة مصر وغينيا

من المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره غينيا في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو، على أن تقام المباراة على أرضية ملعب «ابن بطوطة» بمدينة طنجة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، عبر قنوات «بين سبورتس» الناقل الحصري للبطولة، وتحديداً عبر قناة بين سبورت 4.

ويأتي تردد قناة بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباراة مصر وغينيا اليوم كالأتي:

- التردد: 12054.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

نظام التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

ويتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024»، ثلاثة منتخبات بشكل مباشر، وهم «البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث»، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع نظيره من قارة آسيا من أجل بلوغ الدورة الأولمبية العام المقبل.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد كشف عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبا، وذلك بعد اختتام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في المغرب 2023.

وتواجد رباعي مصري ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وهم: حمزة علاء وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

مباراة مصر وغينيا موعد مباراة مصر وغينيا أولمبياد باريس 2024 القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا تردد قناة بي ان سبورت

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