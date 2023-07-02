الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

بعد اقتراب المنتخب الأولمبي..

كشف محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكولات، رئيس وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة هدف مصر في أولمبياد باريس 2024 .

وكتب فوزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مع بداية يوم جديد، مصر ليس هدفها فقط التأهل لأولمبياد باريس في مختلف الألعاب.. لدينا تارجت ورؤية علمية لحصد أكثر من 6 ميداليات أولمبية وهو أكبر عدد وصلت له مصر في تاريخ مشاركتها في الأولمبياد" .

وأضاف: “ المتوقع وفقا لما أعلنه د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهو 10 ميداليات وكمان ماتنسوش إن فيه تعاون كبير بين الوزارة والاتحادات الرياضية ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية من أجل الاستعداد المناسب وتذليل أي عقبات لدى أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب".

يأتي ذلك بعد إقتراب منتخب مصر الأولمبي من التاهل الي إولمبياد باريس 2024 بعد الفوز علي الجابون وتصدر المجموعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتاهل رسميا الي نصف نهائي البطولة

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الغيني بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر .

حال فوز مصر في دور نصف النهائي يتأهل الفراعنة رسميا إلى أولمبياد باريس 2024 .