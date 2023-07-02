عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اقتراب المنتخب الأولمبي..

الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكولات، رئيس وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة هدف مصر في أولمبياد باريس  2024 .

وكتب فوزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مع بداية يوم جديد، مصر ليس هدفها فقط التأهل لأولمبياد باريس في مختلف الألعاب.. لدينا تارجت ورؤية علمية لحصد أكثر من 6 ميداليات أولمبية وهو أكبر عدد وصلت له مصر في تاريخ مشاركتها في الأولمبياد" .

وأضاف: “ المتوقع وفقا لما أعلنه د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهو 10 ميداليات وكمان ماتنسوش إن فيه تعاون كبير بين الوزارة والاتحادات الرياضية ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية من أجل الاستعداد المناسب وتذليل أي عقبات لدى أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب". 

يأتي ذلك بعد إقتراب منتخب مصر الأولمبي من التاهل الي إولمبياد باريس 2024 بعد الفوز علي الجابون وتصدر المجموعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتاهل رسميا الي نصف نهائي البطولة 

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الغيني بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر .

حال فوز مصر في دور نصف النهائي يتأهل الفراعنة رسميا إلى أولمبياد باريس 2024 .

وزارة الشباب والرياضة أولمبياد باريس 2024 باريس منتخب مصر الأولمبى منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

ترشيحاتنا

رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ