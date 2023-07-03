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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المدير الفني للمنتخب الأوليمبي: جاهزون لعبور غينيا.. وهدفنا تحقيق طموحات المصريين

ميكالي
ميكالي

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن أمله فى اكتمال فرحة مصر بعبور غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نأمل مواصلة العبور لأن هذه المرة تحمل أول أحلامنا وهو الصعود للأولمبياد والتأهل إلى النهائي الافريقي، مباراة غينيا ستكون صعبة جدا خاصة بعدما أصبحنا 4 منتخبات فى البطولة، المهمة صعبة للجميع ، نبدأ التجهيز للمباراة اليوم، كان عندنا راحة  وتدريبات استشفائية  أمس، الفترة وجيزة جدا للتجهيز لكننا نتطلع لعمل كل شئ وحصل منافسنا على ميزة يوم زيادة فى التحضير للقاء غد لأنه لعب مباراته الختامية فى مجموعته  قبلنا بيوم”.

 

وتابع ميكالى قائلا: “سلاحنا الروح المصرية القتالية فى المواجهات الكبري ، دائما تربح وتكسب وتبهر الجميع ، واثق فى لاعبينا الابطال وقدرتهم على اجتياز المهمة وفى الوقت نفسه نحترم منتخب غينيا لأنه فريق قوى وعنيد ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين ، نتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا ، الكلام الإيجابي القادم من مصر يرفع معنوياتنا وأحلام الجماهير نحولها إلى ضغوط إيجابية ، هدفنا الفوز ولا شئ غيره ولاعبونا فى حالة تركيز”.

 

وأضاف ميكالى: “تواجد أربعة لاعبين من منتخب مصر فى تشكيل أفريقيا المثالى بدور المجموعات ، هو انتصار لكل أفراد المنتخب واستحقاق لكل اللاعبين الذين منحوا زملائهم الأربعة فرصة التواجد فى التشكيل المثالى من خلال تهيئة الأجواء الإيجابية لهم ، مبروك لكل اللاعبين .   ،  نلعب كرة جماعية ، و المرحلة السابقة انتهت تماما ، والآن فى مهمة أخري واهم أمام غينيا  ، نحترم المنافس ، ولكن الهدف الأهم هو الفوز”.

 

وواصل: “أود أن أؤكد على احترامي لكل أفراد منظومة الكاف بما فى ذلك الحكام  ، واتمنى لهم مزيد من التوفيق فى المباريات الحاسمة ،لأن  أحد الأخطاء البسيطة تصنع صعوبات للفريق الآخر ،  ونحن فى النهاية بشر ، منظومة الكاف تقوم بعمل  روعة ، التنظيم جميل فى المغرب ، طبعا أشكر دولة المغرب العظيمة ، على التنظيم الرائع ، فنادق ،ملاعب، مدرجات، حكام ، مبروك للمغرب التنظيم المبهر”.

 

وأوضح: “بالنسبة للمصابين فإن قوام فريقي 23 لاعبا ، كلنا جاهزون ، نتعهد للجمهور المصري ببذل قصاري جهدنا فى هذه المباراة ، و لا يوجد عندى  فارق بين اللاعب الأساسي واللاعب البديل ، كلهم سواسية ... وبما ان مصر دولة كبيرة وجمهورها عظيم فيوجد علينا ضغط لتحقيق طموحات المصريين،  لكننا كجهاز فني ولاعبين نحول هذا  الضغط إلى ضغط إيجابي، وهذا يدفعنا نحو الأفضل،  وأن شاء نعمل مباراة رائعة من كل الوجوه”.

 

وأتم: “سنتقابل مع منتخب جيد جدا وقوي وشاهدنا له مباريات كثيرة  ، ستكون مباراة قوية ، نحاول دائما تحقيق نتيجة إيجابية ،المباراة ليست سهلة  ،أمامنا هدف هو الفوز ”.

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