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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا غدا بكأس أمم إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة  البرازيلى ميكالى المدير تدريباته اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة غينيا غدا الثلاثاء فى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة المقامة حاليا فى المغرب. 

وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة  أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

وتصدر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ورافقه منتخب مالي الي الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الذى احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويشارك فى التدريبات جميع لاعبي المنتخب الأولمبي تحت إشراف الجهاز الفني من أجل الاستقرار على التشكيلة الاساسية أمام غينيا غدا الثلاثاء فضلا عن مراجعة الخطة المقرر أن يخوض بها المباراة المهمة غدا.

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مدرب المنتخب الأولمبي : هدفنا الأولمبياد واللقب

أعرب البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بتحقيق الفوز علي منافسه الجابون والتأهل الي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وأضاف ميكالي: نجحنا في اختراق دفاعات الجابون القوية خلال مباراة صعبة وهدفنا التأهل للأولمبياد وهو هدفنا الأول.

وأضاف ميكالي: تخيلنا سيناريو المباراة وكنا علي علم بقوة دفاعات الجابون وخطورة تحولاتهم من الدفاع للهجوم وكنا نحتاج لهدف واحد فقط لتكون المباراة أسهل وهو ما حدث بالفعل.

وأكمل: شعرت بالقلق لأننا لم نستطع صناعة أهداف في وقت مبكر والمباراة حاسمة بالنسبة لنا ولم تكن مستحيلة، هناك منتخب كان يقاتل علي الجانب الآخر للفوز وصدارة الترتيب، ونحن أيضا بحاجة للصدارة رفم الصعوبات التي واجهتنا خلال لحظات المباراة والتوازن هو سبب الفوز.
واختتم ميكالي تصريحاته قائلا: تنتظرنا مباراة صعبة في الدور المقبل قبل النهائي وسنقاتل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الأولمبياد واحراز لقب إفريقيا.

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نجم المنتخب الأولمبي خليفة عبدالله السعيد

اعتبر محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم ورجل مباراة مصر والجابون التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين أن الانتصار على الجابون واعتلاء الصدارة والمرور نحو الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية خطوة كبيرة جدا على طريق حلم التأهل للأولمبياد والمنافسة على اللقب .

وقال محمود صابر الذى أحرز الهدف الأول من كرة صاروخية أنه يهدى جائزة رجل المباراة إلى كل زملائه في المنتخب الأولمبي مشددا على أن الفراعنة مباراة تلو الاخري يرتفع المستوى ، وتزداد الروح واللعب الجماعي .

ويضيف محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي : نحن فى حالة تركيز ولدينا جهاز فنى عالمى بقيادة مستر ميكالى نتعلم منه الكثير  وهدفنا منذ البداية الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة واتمنى ان نكون سبب فى رسم الابتسامة على وجوه المصريين .

وتابع محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي ردا على سؤال أنه عبد الله السعيد الجديد قائلا : النجم عبد الله السعيد قدوتي واتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى ازداد فخرا .  

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع غينيا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائي بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة .

 ويلعب الفائزان من لقاء المنتخب الأولمبي وغينيا والمغرب ومالي على اللقب والخاسران على المركز الثالث ، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

المنتخب الأولمبي غينيا كأس الأمم الافريقية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ميكالي محمود صابر عبد الله السعيد

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