مواعيد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا .. مصر الأولمبي ضد غينيا والمغرب أمام مالي

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتأهل منتخب مصر الي دور نصف النهائي ليواجه غينيا بينما يلعب علي الجانب الأخر منتخب المغرب أمام منافسه مالي .



موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي



ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الغيني بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر بينما يلعب منتخب المغرب أمام مالي يوم الثلاثاء 4 يوليو في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة .

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وتبعه مالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

فوز منتخب مصر الأولمبي المباراة القادمة أمام غينيا يكون قد ضمن التأهل الي أولمبياد باريس 2024 حيث يتأهل منتخبا نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

أهداف مباراة منتخب مصر ضد الجابون

جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.