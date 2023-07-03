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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات وفيتوريا يشهدان التدريب الختامي للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة غينيا.. شاهد

فيتوريا ومحمد بركات
فيتوريا ومحمد بركات

وسط معنويات عالية اختتم المنتخب الأولمبي   لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته اليوم الإثنين استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب.

وهى البطولة التى يتأهل منها بمشاركة المنتخب الأولمبي أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

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معنويات مرتفعة بتدريب المنتخب الأولمبي 

شهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على وسط معنويات عالية المنتخب الأولمبي والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية .

كما تلقي الكابتن محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب الأولمبي مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب الأولمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الابطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

بدأ تدريب المنتخب الأولمبي بفقرة الاحماء تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال ، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس ، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمي.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزون للمهمة ،  وتماثل محمد شحاته للشفاء تماما من الشد فى العضلة الضامة و شارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للانظار ،  كما ستشهد المباراة عودة احمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.

 

المنتخب الأولمبي ميكالي غينيا كأس الأمم الافريقية أولمبياد باريس محمد بركات أشرف صبحي

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