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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيكابالا يتسبب فى إيقاف القيد .. أرشيف أحكام الزمالك بـ سجلات الفيفا

مباراة الزمالك وغزل
مباراة الزمالك وغزل المحلة

يواجه نادي الزمالك عقوبة ايقاف القيد لـ 3 فترات متتالية عقب انتهاء مهلة سداد الغرامة الخاصة في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالى.

المهلة الخاصة بنادي الزمالك لتسديد الغرامة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي انتهت يوم 30 يونيو الماضي.  

اتحاد الكرة لم يصله خطابًا بشأن العقوبة التي ستوقع ضد الزمالك لعدم سداد الغرامة المالية في قضية شيكابالا ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 

نادي الزمالك يتعين عليه سداد مليون و455 ألفا و465 دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 


كما يجب على نادي الزمالك سداد 5000 فرنك سويسري مساهمة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تكاليف إجراءات التقاضى أمام الهيآت الدولية الي جانب دفع 30 ألف فرنك سويسري غرامة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. 

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أحكام صادرة لصالح الزمالك في فيفا
 

المحامي ‫الايطالي تشيفالي سيلفاتوري‬ بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نجح في كسب القضايا التالية لصالح نادي الزمالك:  
 

حكم نهائي بغرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح الزمالك 
 

حكم من المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك ضد اللاعب الأردني خالد سعد بعدما تم الحكم على الزمالك بغرامة 600 ألف يورو.
 

حكم لصالح الزمالك في قضية التعاون السعودي والحصول علي 400 الف دولار
 

حكم لصالح نادي الزمالك في قضية  اللاعب التونسي حمدي النقاز
 

حكم  ضد اللاعب التونسي فرجاني ساسي

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أرشيف أحكام صادرة ضد الزمالك فى فيفا

تم الحكم على الزمالك في قضية اللاعب حسام أشرف  ناشئ فريق الزمالك بالتوقيع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية بغرامة 200 ألف يورو وإيقاف اللاعب 4 شهور ومنع الزمالك من القيد.


تم الحكم على الزمالك بغرامة مليون يورو في قضية محمد إبراهيم لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 900 ألف دولار في قضية لاعبه السابق بنيامين اتشيمبونج.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 662 ألف يورو في قضية مدربه السويسري كريستيان جروس.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 2.70 مليون دولار في قضية المغربي خالد بوطيب.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 470 ألف دولار في قضية مدربه البرتغالي السابق جايمي باتشيكو.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 8 مليون جنيه في قضية لاعبه السابق معروف يوسف.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 910 ألف دولار في قضية شيكابالا لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 80 ألف دولار في قضية مساعدو المدرب جايمي باتشيكو وهما بيدرو وأليكس كوستا.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية الغاني جونيور أجوجو.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية لاعبه السابق أليكسس موندومو.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 700 ألف دولار في قضية لاعبه السابق كريم الحسن.

 

الزمالك شيكابالا سبورتنج لشبونة الفيفا كهربا حمدي النقاز فرجاني ساسي

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