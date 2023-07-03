مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو المحترف فى صفوف النادي الأهلي مع إدارة القلعة الحمراء بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

النادي الأهلي سبق وأن قرر تجميد البرازيلي برونو سافيو ولم يشارك فى مباريات كأس العالم الأندية الأخيرة اضافة الي الدوري الممتاز وكأس مصر بقرار من الجهاز الفني .

البرازيلي برونو سافيو يرغب فى الرحيل عن النادي الأهلي عبر الخروج الآمن والحصول على كامل عقده.

النادي الأهلي يسعى الي فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو عبر التفاوض على بقية مستحقاته على غرار ما حدث مع جيرالدو اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر.

تطورات رحيل برونو سافيو عن الأهلي

البرازيلي برونو سافيو طرح حلا لفسخ عقده مع النادي الأهلي على أن يتضمن الحصول على 800 ألف دولار قيمة عقد الموسم المقبل والتنازل عن قيمة عقد الموسم بعد المقبل.

النادي الأهلي من جانبه رفض مقترح برونو سافيو وطرح حلا بمقتضاه يحصل اللاعب البرازيلي على 400 ألف دولار فقط من أجل رحيله دون اثارة أية أزمات.

أزمة في الأهلى بسبب برونو سافيو

رفض البرازيلي برونو سافيو الرحيل عن النادي الأهلي بعدما وصل إليه أحد العروض الخليجية للاحتراف بصفوف فريقها.

اللاعب البرازيلي برونو سافيو أكد لمسئولي النادي الأهلي أنه سيرحل للنادي الذي سيحدده بنفسه.

سافيو وضع شرطا حال إصرار النادي الأهلي على إنهاء عقده يتضمن الحصول على راتبه كاملا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

مشاركات ومستحقات برونو سافيو مع الأهلي

خاض البرازيلي برونو سافيو بقميص النادي الأهلي 14 مباراة في الدوري المصري وسجل هدفاً وحيدا وصنع 3 أهداف.

شارك البرازيلي برونو سافيو رفقة النادي الأهلي في مباراتين في دوري أبطال أفريقيا ولم يسجل أي هدف.

تألق سافيو وقاد النادي الأهلي للفوز على الزمالك في السوبر المصري وسجل هدفا

وشارك مع النادي الأهلي فى مباراة وحيدة في كأس مصر موسم 2021/2022 ولم يسجل أي هدف

وانتقل إلي الأهلي بـ مليون و500 ألف دولار لصالح نادي بوليفار البوليفي

بلغ راتب سافيو 800 ألف دولار في الموسم الواحد مع الأهلي ويتبقي موسمين في عقده.

النادي الأهلي مازال مدينا بقسط بلغت قيمته 700 ألف دولار لصالح نادي بوليفار البوليفي في صفقة البرازيلي برونو سافيو.

سافيو المحترف فى صفوف الأهلي لديه عرض من نادي بوليفار البوليفي.