الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف برونو سافيو لاعب الاهلي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

واكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الاهلي يسعي لعودة برونو سافيو لفريق السابق بوليفار حيث يرغب فريقه السابق في عودته مشددا أن سافيو يحصل مع الأهلي علي ٨٠٠ الف دولار

واضاف شوبير أن قيمة الصفقة كانت مليون ونص دولار مشددا أن فريقه السابق يرفض تحمل راتبه

واضاف قائلا “ مش عارف مين حيحاسب علي الكلام ده ….الأهلي حيعتور في مبلغ جامد بسبب الصفقة دي ”

واضاف شوبير أن محمد مجدي افشة يقترب من التجديد مع الفريق خاصة عقب عودته لسابق تألقه مشددا أن خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تجديد عقده