عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف برونو سافيو لاعب الاهلي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

 

 

واكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الاهلي يسعي لعودة برونو سافيو لفريق السابق بوليفار حيث يرغب فريقه السابق في عودته مشددا أن سافيو يحصل مع الأهلي علي ٨٠٠ الف دولار 

 

واضاف شوبير أن قيمة الصفقة كانت مليون ونص دولار مشددا أن فريقه السابق يرفض تحمل راتبه 

 

واضاف قائلا “ مش عارف مين حيحاسب علي الكلام ده ….الأهلي حيعتور في مبلغ جامد بسبب الصفقة دي ” 

 

واضاف شوبير أن محمد مجدي افشة يقترب من التجديد مع الفريق خاصة عقب عودته لسابق تألقه مشددا أن خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تجديد عقده 

الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الانتقالات الصيفية احمد شوبير برونو سافيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

موضوعات متعلقة

"كلمات بذيئة".. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل مفاوضاته مع قائد فاجنر

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في الانتصار بالحرب.. تفاصيل

إيدين هازارد يقترب من الانتقال لـ العين الإماراتي

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

بيان عاجل من قوات الدعم السريع في السودان

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

دعاء يوم عرفة للصائمين.. 30 دعوة تقضي بها الحوائج وتفك الكروب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ