100 مليون| حقيقة انتقال تريزيجيه وحجازي للأهلي.. وما علاقة هذه الشركة..ايه الحكاية

يسعى نادي الاهلي لضم عدد من الاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمنافسة على عدد من البطولات المختلفة التي ينافس بها الفريق.

حجازي

هل ينتقل تريزيجيه وحجازي للأهلي؟

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لصفوف الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم" عبر فضائية أون تايم سبورتس1، أن هناك شركة مصرية خاصة بتسويق اللاعبين ستقدم عرضًا لكل من تريزيجيه وحجازي من أجل اللعب للنادي الأهلي".

وأضاف زاهر، "الشركة مستعدة لدفع من 80 إلى 100 مليون جنيه كعرض مالي لانضمام محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للمارد الأحمر".

واختتم زاهر تصريحاته قائلاً: "الشركة لا تنتمي للنادي الأهلي ولكنها وضعت شرطًا بدفع المبلغ المالي المذكور حال ارتداء الثنائي القميص الأحمر كنوع من أنواع التسويق خاصة وأنها ستقوم بتسويق الثنائي إعلانيًا كلاعبين في الأهلي".

تدريب تريزيجيه على شاطئ البحر

نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي والمنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أدائه تدريبات الجرى على شاطئ البحر.

ترتيب نادي طرابزون سبور بالدوري التركي

احتل فريق طرابزون سبور المركز السادس من جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 57 نقطة.

تريزيجيه

عروض تريزيجيه بدول الخليج

تريزيجيه كان قد تلقى عرضا مغريا من نادى اتحاد جدة وعرضا مسبقا من أهلى جدة للانضمام إليه فى الميركاتو الصيفى المقبل، لكنه استطاع التألق أمام فناربخشة وأنقرة جعلت الجهاز الفنى يتراجع عن فكرة بيعه وضرورة الإبقاء عليه فى الموسم الجديد.

وقالت صحيفة fotomac التركية، إن تريزيجيه قدم موسما مميزا رغم تعرضه لبعص الانتقادات، وكان من المتوقع أن يرحل تريزيجيه عن الفريق نهاية الموسم وينتقل إلى الأندية العربية.

نادي طرابزون سبور كان يرحب برحيل تريزيجيه فى الصيف المقبل، بشرط الحصول على مقابل مادى لا يقل عن 6 ملايين يورو، وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور من أستون فيلا الإنجليزى فى فترة الانتقالات الصيفية 2022 مقابل أربعة ملايين يورو.