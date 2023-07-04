بينهم نجم بيراميدز.. كولر يحدد بدائل حمدي فتحي في الأهلي

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام إدارة الكرة النادي، 3 بدائل لتعويض حمدي فتحي، لاعب الفريق، الذي بات على أبواب الرحيل من القلعة الحمراء، والانضمام إلى صفوف فريق الوكرة القطري بداية من الموسم المقبل.

ووضع مارسيل كولر 3 خيارات أمام إدارة الكرة بالنادي، للتعاقد مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الدوري القطري.

واستقر كولر على 3 لاعبين ليكونوا بدائل لحمدي فتحي، وهم: محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، ومحمود حمادة، لاعب وسط فريق فاركو، والمغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز.

وأبلغ كولر، الإدارة، بضرورة التعاقد مع أحد الثلاثي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم خط الوسط، ولكي لا يحدث فراغ في هذا المركز خلال الموسم المقبل، وللحفاظ على قوام الفريق الأول بنفس القوة.

ووافقت إدارة النادي الأهلي على رحيل حمدي فتحي، لاعب الوسط إلى الوكرة القطري، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، ويجري اللاعب فحوصات طبية في الوقت الحالي من قِبل إدارة النادي القطري، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.