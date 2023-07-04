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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: الأهلي مطالب بتعويض مركز «حمدي» سريعًا.. ومصطفى فتحي صفقة الموسم لبيراميدز

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور بنفس سعر بيع حمدي فتحي، لن يحقق الإضافة للنادي، مشيرًا إلى أنه لو تم ضم لاعب صغير السن وبمبلغ أقل؛ سيكون أفضل للنادي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي بحاجة لضم بديل لحمدي فتحي بعد رحيله، وموقف أليو ديانج سيكون مختلف تماما حال رحيله، فلو تم ضم إمام عاشور بدلا منه؛ سيكون وقتها أمر مقبول".

وأضاف: "بوبو لاعب جيد مع فيوتشر، ولكنه ليس شرطا أن يقدم نفس المستوى مع الأهلي، وأحمد خالد كباكا من العناصر الواعدة في الناشئين بالنادي الأحمر، يجب إعطائه فرصة في نهاية مباريات الدوري".

وزاد: "مروان عطية يلعب بشكل سهل، يقطع الكرة ويمررها، لكن بوبو سيكون مطلوب منه الأدوار الهجومية وهو نفس الأمر بالنسبة لـ إمام عاشور".

وأكمل: "عمرو السولية من أهم لاعبي النادي الأهلي بسبب الإصابات، وهناك حاجة له في بعض المباريات المهمة، ومروان عطية حجز مكانه، وحال ضم بوبو وامام عاشور سيكون واحد من الثنائي بجوار مروان وقد يشارك معهم السولية أساسيا في حالة جاهزيته الكاملة".

وأكد: "من الطبيعي أن ينفي بيراميدز وجود مفاوضات مع امام عاشـور، ومن الصعب التفريط في مصطفى فتحي، وسيكون صفقة الموسم بالنسبة لهم، وهو لاعب جيد وأضاع فترة طويلة خلال مسيرته بسبب الإصابات".

وتابع معوض: "من الصعب مقاومة العروض السعودية المغرية، وأي لاعب مصري سيتلقى عرضا من هناك سيرحل مباشرة".

وأتم: "هناك عروض لا يمكن رفضها، وحال رحيل محمد عبدالمنعم لا يوجد لاعب قريب منه في الدوري المصري، وبدر بانون بديل جيد له، ومحمد الشناوي ليس لديه بديل محلي أيضا داخل مصر".

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