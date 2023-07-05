حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمطرب إيهاب توفيق، أثناء إحياء إحدى الحفلات في مدينة العلمين الجديدة أمس، بعد ساعات من دفن صديقه المطرب علاء عبد الخالق، حيث ظهر في الجنازة متأثرا لرحيل رفيق الدرب فجأة.

صور تثير الجدل لإيهاب توفيق

أثارت صور حفل الفنان إيهاب توفيق في مدينة العلمين الجديدة، حالة من الجدل والدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توقيت الحفل، وانطلاق إيهاب في الغناء والدخول في مداعبات مع الجمهور.

وتسببت الصور في حالة من الجدل والانقسام في الآراء ما بين مؤيد ومعارض لغناء إيهاب، حيث ذهب فريق إلى رفض فكرة إحياء حفلا بعد ساعات من دفن صديقه رفيق العمر والدرب، وأنها توضح انعدام أخلاقيات الصداقة بين الفنانين، وأن دموع إيهاب توفيق على صديقه كانت تمثيل.

وذهب فريق أخر الى أن إيهاب مظلوم، خاصة أنه مرتبط بتعاقد على إحياء الحفل، ولا يجوز تأجيله أو إلغائه، في ظل وجود شروط جزائية والتزامات على الفنان يجب الوفاء بها.

حقيقة إحياء إيهاب لحفل العلمين

عقب تداول صور إحياء إيهاب توفيق، لحفل في العلمين الجديدة، بالتزامن مع رحيل رفيق مشواره الفني الفنان علاء عبد الخالق، الذي شيع جثمانه أمس، بدأ البعض في رحلة البحث عن الحقيقة.

وتبين أن صور الحفل تم العبث بها عن طريق برنامج فوتوشوب، وأن الحفل كان منذ 4 أيام، حيث نشرت الشركة المنظمة صور من الحفل الذي أُقيم الخميس الماضي، وليس أمس كما أدعى البعض.

إيهاب كان واقف على غسل علاء

يرتبط الفنان إيهاب توفيق بعلاقة أكثر من صداقة وتصل إلى حد الأخوة مع الراحل علاء عبدالخالق، وهو ما أكده الفنان حسام حسني الذي قال إن إيهاب هو الشقيق المقرب من الراحل.

وأضاف أن إيهاب توفيق كان واقفا على غسل علاء وكفنه، ونزل به القبر، موضحا أن هذا الجيل مترابط جدا، وان الراحل وإيهاب كانا أكثر من اثنين إخوات في الحياة والممات.

وتابع: "عمري ما شفت كده، وربنا يبارك لإيهاب، إحنا كنا هايبين الموقف شوية، لكنه ولا اتهز ونزل ووصل أخوه لآخر مكان له".