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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، الذي يمتد حتى يوم الأحد 9 يوليو، الذي يسوده ارتفاع في درجات الحرارة.

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تحذير من التعرض للشمس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس، التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهار يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3) درجة مئوية.

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طقس اليوم الأربعاء

وكشفت الارصاد، عن أن اليوم الأربعاء 5 يوليو، تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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طقس الخميس 6 يوليو إلى الاثنين 10 يوليو

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 35 درجة، و السواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 40 درجة و شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

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ظاهرتان جويتان تشعرك بارتفاع الحرارة

عن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة خلال اسبوع

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 يوليو 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 34 - المحسوسة 36).
- السواحل الشمالية (العظمى 30 - المحسوسة 33).
- جنوب سيناء (العظمى 40 - المحسوسة 42).
- شمال الصعيد (العظمى 37 - المحسوسة 39).
- جنوب الصعيد (العظمى 43 - المحسوسة 44).

درجات الحرارة الخميس 6 يوليو   

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 34 - المحسوسة 37).
- السواحل الشمالية (العظمى 29 - المحسوسة 32).
- جنوب سيناء (العظمى 39 - المحسوسة 41).
- شمال الصعيد (العظمى 36 - المحسوسة 38).
- جنوب الصعيد (العظمى 41 - المحسوسة 42).

درجات الحرارة الجمعة 7 يوليو   

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 34 - المحسوسة 36).
- السواحل الشمالية (العظمى 30 - المحسوسة 33).
- جنوب سيناء (العظمى 38 - المحسوسة 41).
- شمال الصعيد (العظمى 36 - المحسوسة 38).
- جنوب الصعيد (العظمى 41 - المحسوسة 42).

درجات الحرارة السبت 8 يوليو 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 35 - المحسوسة 37).
- السواحل الشمالية (العظمى 30 - المحسوسة 33).
- جنوب سيناء (العظمى 38 - المحسوسة 41).
- شمال الصعيد (العظمى 36 - المحسوسة 37).
- جنوب الصعيد (العظمى 40 - المحسوسة 41).

درجات الحرارة الأحد 9 يوليو 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 35 - المحسوسة 37).
- السواحل الشمالية (العظمى 29 - المحسوسة 32).
- جنوب سيناء (العظمى 38 - المحسوسة 41).
- شمال الصعيد (العظمى 36 - المحسوسة 38).
- جنوب الصعيد (العظمى 40 - المحسوسة 41).

درجات الحرارة الإثنين 10 يوليو 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 35 - المحسوسة 37).
- السواحل الشمالية (العظمى 30 - المحسوسة 32).
- جنوب سيناء (العظمى 38 - المحسوسة 40).
- شمال الصعيد (العظمى 37 - المحسوسة 39).
- جنوب الصعيد (العظمى 41 - المحسوسة 42).

التعرض للشمس ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات نار يا حبيبي حالة الطقس

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