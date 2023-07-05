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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

صدى البلد

لا تزال أصداء أحداث الشغب في فرنسا متزايدة، وانتشرت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع أحداث الشغب في فرنسا، صورًا توثق حريقًا ببرج إيفل أشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس، وقال مروجي الصور إن هذا الحادث وقع في خضم الأحداث الدامية في فرنسا في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل.

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احتجاجات عنيفة في فرنسا

تشهد الشوارع الفرنسية في الأيام الحالية، تظاهرات عنيفة، احتجاجًا على مقتل شاب من أصول عربية يدعى نائل، على يد ضابط شرطة فرنسي.

وأقدم بعض المتظاهرين على الاعتداء على الحافلات، وحرق ما يزيد عن 1900 سيارة وصناديق القمامة ومحطات النقل العام، ونهب وسلب محلات تجارية ومصارف في مختلف أنحاء البلاد.

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الإعلام الفرنسي يلتزم الصمت

أثار خبر احتراق برج ايفل شغف عدد كبير من المتابعين، الذين سارعوا إلى التحقق من الصور، وزيارة الموقع الرسمي لبرج إيفل، وتبين أن البرج يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين، ويتطلب الأمر انتظارا طويلا للوصول لساحة البرج.

وبمتابعة القنوات المحلية الفرنسية والصحف والمواقع المعروفة، لم يرد أي ذكر عن حادث جرى لبرج إيفيل في خضم أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة.

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حقيقة صور الحريق

رد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصور أخرى للحريق، مع توضيح انها تعود لمجسم خشبي للبرج أُحرق الشهر الماضي خلال احتفالات ناد فرنسي لكرة القدم.

فيما ردد آخرون أنها تخص حادث قديم وقع بمحيط برج إيفيل، وذلك في شهر مايو عام 2016، حيث شهد حينها محيط برج إيفل حريقا هائلا بسبب اندلاع النيران في علب الألعاب النارية التي كانت موجودة على متن شاحنة هناك، وطالبت شرطة باريس المواطنين الفرنسيين بالابتعاد عن المكان.

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سبب انطلاق نبأ احتراق برج ايفل

انطلقت أنباء احتراق برج إيفل، عقب إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة، و234 مبنى في فرنسا، خلال الليلتين الماضيتين، وتم تسجيل وقوع 2560 حريقاً في الأماكن العامة، كما هاجم المحتجون 31 مركزاً لوزارة الداخلية، و16 مركزاً للشرطة البلدية، و11 ثكنة لقوات الدرك.

واستغل مروجي خبر وصور اشتعال النيران في البرج، صور وانباء النيران في العديد من الأماكن لبث الرعب في النفوس الفرنسية، وجذب الانتباه صوب الأحداث في باريس.

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برج ايفل في فرنسا

أشهر معالم العاصمة الفرنسية “باريس”، هو برج حديدي يوجد في شامب دي مارس (ساحة مارس) بالقرب من نهر السين في باريس، وحمل اسم مصممه “جوستاف إيفل”.

ويعد برج ايفل من أكثر المزارات شهرة في أوروبا، نظراً لعدد زواره الذي تخطى حاجز 6 مليون زائر سنوياً (في 2005)، وقام جوستاف إيفل بتصميم البرج ليكون مدخلاً مميزاً للمعرض الدولي 1889 في باريس، وفي عام 1964 تم تسجيل البرج على لائحة الآثار التاريخية لمدينة باريس.

وتشغل مساحة البرج مربع طول ضلعه 125 متر، بينما يبلغ ارتفاعه مع 116 هوائي 324 متر، ويقع في مستوى 33.5 متر فوق سطح البحر.

مجسم خشبي إحراق المتظاهرين برج إيفل برج ايفل أحداث الشغب حريق ا ببرج إيفل العاصمة الفرنسية باريس

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