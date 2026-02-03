قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

محمد غالي

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بحركة المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، باعتبار الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار، حيث سجلت متوسطات الأسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسود بين التجار 
والمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية
 

سجل عيار 24 نحو 7645 جنيها للبيع و7590 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7010 جنيهات للبيع و6955 جنيها للشراء.
وسجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلي، نحو 6690 جنيها للبيع و6640 جنيها للشراء.
أما عيار 18 فسجل 5735 جنيها للبيع و5690 جنيها للشراء، وعيار 14 سجل 4460 جنيها للبيع و4425 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 12 نحو 3825 جنيها للبيع و3795 جنيها للشراء.
 

سعر الذهب الان

وسجلت الأونصة محليا 237810 جنيهات للبيع و236030 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 53520 جنيها للبيع و53120 جنيها للشراء.
 

ويرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل فوري على السوق المحلي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض.

 وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

ورغم حالة الاستقرار النسبي الحالية، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

