التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر للأهلي | من هما ؟

عقب الفوز بأي بطولة، يصبح النادي الأهلي مطالب بجلب صفقات سوبر تتناسب مع مكانته كزعيم للقارة، إضافة الى تربعه على صدارة بطولة الدوري، واستعداده للقاءات دولية في المونديال، فلا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الصفقات التي يرغب نادي القرن في إبرامها، لتدعيم صفوفه قبل البطولات المهمة التي تنتظر الشياطين الحمر.

خريطة تعاقدات الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن خريطة تعاقدات النادي الأهلي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامج «جمهور التالتة»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «كريم نيدفيد إعارته مع فيوتشر تنتهي بنهاية الموسم الجاري، كولر، المدير الفني للأهلي، راض عما يقدمه نيدفيد وطلب تواجده مع الأهلي الموسم المقبل».

الأهلي طمعان في لاعبي فيوتشر

وأضاف: «محمد رضا "بوبو"، لاعب خط وسط فيوتشر، وقع على عقود انضمامه للأهلي، لو حدث توافق بين الأهلي وفيوتشر ستتم الصفقة، إذا لم يحدث توافق لن ينتقل اللاعب للأهلي».

وتابع: «محمود مرعي، مدافع فيوتشر، وقع أيضًا للأهلي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اتفاق بين الناديين».

الأحمر يستعيد لاعبيه المعارين

بدأ الأهلي يتحرك لاستعادة خدمات لاعبه الموهوب محمد شكري، من نادي سيراميكا كليوباترا، مقابل دفع 8 ملايين جنيه لسيراميكا، لدعم مركز الظهير الأيسر».



وفي خطوة مفاجئة، رحب المغربي وليد الكرتي، لاعب خط وسط بيراميدز، بالانضمام للأهلي، حيث أعلن ذلك صراحة، إلا أنه لا توجد مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء مع إدارة بيراميدز حتى الآن».