تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء التحكيم في مباراة الأهلي والإسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" التحكيم عالمي النهاردة".



ألغى حكم المباراة، هدف التعادل لنادي الإسماعيلي أمام النادي الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وجاء هدف الملغى لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 55، عن طريق محمد الشامى بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بيد زميله محمد حسن لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.