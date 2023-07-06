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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد إصابته أمام الإسماعيلي.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي وموقفه من لقاء الاتحاد

صدى البلد

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن خالد عبدالفتاح سوف ينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم، بعدما تم فحص اللاعب عقب مباراة أمس أمام الإسماعيلي والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وأوضح أن خالد عبد الفتاح شعر بثقل خفيف في عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وكان خالد عبد الفتاح، قد غادر مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي مصابًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليدخل محمد هاني بدلًا منه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكرر النادي الأهلي فوزه على الإسماعيلي بنفس النتيجة؛ إذ إنه كان قد فاز عليه في الدور الأول بهدف نظيف.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.  

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