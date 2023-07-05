خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، أن هدف الإسماعيلي الملغي في مرمى الأهلي صحيح 100%، وحكم تقنية الفيديو أظهر زوايا خادعة لحكم الساحة وتسبب في قرار خاطئ.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامة عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" كان يجب على الغندور طلب إعادة الكرة من أكثر من زاوية من حكم تقنية الفيديو".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح:"حكم تقنية الفيديو في يده إعادة الحالة لحكم الساحة من كافة زوايا الملعب والمخرج بريء من هذا الموقف".

وأكمل الخبير التحكيمي:" رد فعل لاعب الإسماعيلي ليس له علاقة بقرار الحكم ونحن هنا نحكم على الحالات وليس على تصرفات اللاعبين".

واستطرد:" في الدقيقة 21 كان هناك مطالبات من لاعبي الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحالة لا ترتقي لركلة جزاء".

واختتم محمد صلاح عبدالفتاح:" مدافع الإسماعيلي في هدف الأهلي خرج خارج الملعب من أجل تشتيت الحكم ولكن الهدف صحيح 100%".