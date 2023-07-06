الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع المارد الأحمر

كشف محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، عن اقتراب أحد لاعبي الدراويش من الانضمام لصفوف الأهلي، رغم المشاحنات والاتهامات التي شهدتها مباراة أمس والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.





وقال شيحة، خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي تحدث معي عن التعاقد مع باهر المحمدي، مدافع الفريق، ونحن وافقنا على رحيله".

وأضاف: "من الممكن أن نشاهد باهر المحمدي بقميص الأهلي في الموسم الجديد، لأنه يقدم كل ما لديه من أجل الإسماعيلي ويستحق خوض تجربة جديدة".

وأكد أن باهر المحمدي يقوم بأعمال كثيرة داخل الدراويش، لافتًا إلى أن اللاعب تحمل ضغوطات كبيرة ويجب أن يرحل.

كما تطرق للحديث عن عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي الآخر قائلًا: "اللاعب تلقى عدة عروض من داخل السعودية والإمارات".

وتابع: "عبد الرحمن تلقى عرضين أيضًا من البنك الأهلي وبيراميدز، ولن نقف أمام مستقبل أي لاعب".

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي، بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

