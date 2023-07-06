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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: حالة لاعبي الأهلي صعبت مواجهة الإسماعيلي.. وهناك مشاكل واضحة في الفار

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الاهلي والزمالك ستكون صعبة للغاية، وحسم لقب الدوري خلالها سيكون له مذاق آخر، مشيرا إلى أن المباريات القادمة ستكون في متناول الفريق الاحمر حال ظهور اللاعبين بالحالة الطبيعية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لم يقدم الأهلي افضل أداء أمام الإسماعيلي، لكن الفريق الاحمر متفوق على معظم فرق الدوري، وهناك فوارق فنية كبيرة لصالح الأهلي".

وأضاف: "كنت في الأهلي ونحصد كل البطولات ولم أفز بكأس مصر، فزت بها كمدرب مع الفريق لكن كلاعب لم نكن نهتم بها ونخرج من الأدوار الإقصائية وتوقيتات البطولة دائما كانت صعبة لنا لأننا كنا ننافس في دوري ابطال افريقيا".

وواصل: "حالة لاعبي الأهلي هي التي صعبت لقاء الإسماعيلي، والشوط الأول لم يظهر الفريق الأحمر جيدا، وأرى أن طرفي الأهلي عندما يكونوا في أفضل حالاتهم يكون المباراة سهلة بالنسبة للفريق، أحمد عبدالقادر أضاع عدة فرص وفقد الكرة كثيرا، وظهر على فترات خلال اللقاء، كما أن بيرسي تاو لم يظهر بالمستوى المعهود".

وأكمل: "مباراة الإسماعيلي والداخلية صعبة للغاية، ولا اتخيل الدوري بدون الإسماعيلي، النادي سقط هذا الموسم بسبب أخطاء السنوات الماضية".

وأتم: "لم يكن هناك رد فعل للاعب الإسماعيلي لحظة الهدف الملغي، ولكن الـvar يوجد فيه مشاكل واضحة، ولم نعد نفهم معظم قراراته".

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