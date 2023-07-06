نجم المصري البورسعيدي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الصيفية

كشف عمر ناجي، وكيل أعمال اللاعب التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب نادي المصري البورسعيدي، عن العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل أعمال الجلاصي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: إلياس الجلاصي لديه أكثر من عرض من أندية مصرية خلال الصيف الحالي.

وأضاف: لكن إدارة المصري قررت تأجيل الحديث حول عروض رحيل إلياس الجلاصي بنهاية الموسم الجاري.

وأتم: هناك اهتمام من جانب الأهلي والزمالك، بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن لم يقدما عروضا رسمية حتى الآن.

وتألق إلياس الجلاصي، بشكل لافت رفقة المصري البورسعيدي، في أولى مواسمه بالدوري المصري هذا العام.

وانضم الجلاصي إلى نادي المصري البورسعيدي، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي بعقد يمتد لأربعة مواسم.