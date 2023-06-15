رسميا نادي الجونة ثالث المتأهلين إلى الدوري المصرى الممتاز للموسم المقبل

أعلن الاعلامي أحمد شوبيرعن ثالث المتأهلين إلي الدوري المصرى الممتاز للموسم المقبل.

و كتب شوبير عبر حسابة بموقع فيسبوك: رسمياً - نادي الجونة ثالث المتأهلين إلي الدوري المصرى الممتاز للموسم المقبل.

وبدأت اختبارت النادشئين فى كيان الجونة من أجل اكتشاف العديد من العناصر والمواهب الكروية فى كافة المراحل السنية للعمل على تأهيلها بشكل كبير .

وأكد عمرو بلحة رئيس كيان الجونة أن فكرة الاختبارات تهدف الي المشاركة فى دورى الناشئين بمنطقة البحرالأحمر لكرة القدم والصعود الي دورى القطاعات بالتعاون مع نادى الشبان المسلمين بالغردقة حيث بدأت الاختبارات لمواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والتي شارك في يومها الأول اكثر من ١٥٠ لاعب تحت قيادة نخبة من المدربين المتميزين وهم عبدالعزيز عاكف زيزو وحسن أبوتريكة ومحمد حمدى ووائل أبو المجد حيث تم فتح المجال أمام الناشئين لإظهار مواهبهم علي الملعب الخماسي لاختيار العناصر المميزة لاختيار ٢٢ لاعبا فى كل مرحلة عمرية للانتقال الي الملعب القانوني لعمل التدريبات من خلال تقسيمة الي فريقين كل فريق ١١ لاعبا.

وأضاف أن الفكرة لاختيار ناشئين من أبناء الغردقة لعمل فرق جماهيرية أثناء مباريات الدورى لان الجماهير احد عناصر كرة القدم والتي تعطيها المتعة الحقيقية.