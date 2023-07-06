أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

تسببت راكبة أمريكية، في تعطل رحلة جوية عدة ساعات بأحد المطارات الأمريكية، بسبب اتهامها لأحد الأشخاص بأنه ليس من بني البشر، وأن لديه طاقة خارقة قي جسده تشعر بها كلما جلست في المقعد المجاور له، وانتشرت التخمينات نحو هذا الشخص، هل هو شخص حقيقي عكس ما ادعت الراكبة، أم أنه مجرد قوى شريرة.

مش إنسان حقيقي

كانت تلك المرأة الأمريكية على متن طائرة في مطار «دالاس فورت ورث» الدولي في أمريكا، في إجازة نهاية الأسبوع وقامت راكبة أخرى على نفس الطائرة بتصويرها تصرخ بانهيار: "صدقوا أو لا تصدقوا، لكني أؤكد لكم أن هذا الراكب ليس إنسانًا حقيقيًا".

انتشر الفيديو على تيك توك، حيث نشره حساب تمت إزالته لأسباب غير معروفة، حيث أدت تلك الادعاءات إلى تأخر الرحلة لمدة دامت أكثر من ثلاث ساعات.

عودة الطائرة الى المطار

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الأمريكية، أن الطائرة عادت للبوابات مجددًا بسبب "عميلة مضطربة"، وأن قوات الشرطة المحلية كانت تنتظر هبوط الطائرة عند البوابات، وأنزلوا تلك العميلة من متن الطائرة.

وتصدرت تلك المرأة المجهولة الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى ظهور العديد من التخمينات حول الشيء الذي رأته، فالبعض خمّن أنه من الممكن أن يكون متحولا أو كائنا فضائيا.

الخمور السبب

حسابًا آخر على تيك توك، ينتمي لامرأة كانت على متن تلك الطائرة، شاهدت كل شيء، وكشفت الحقيقة وراء تلك الادعاءات قائلة: "البعض رأوها تشرب مشروباتٍ كحولية قبل صعودها على متن الطائرة، وعندما صعدت وجلست في مقعدها على الطائرة كان بحوزتها سماعاتٍ لا سلكية، لكنها أضاعتها فور إقلاع الطائرة، فاتهمت الراكب الجالس بجوارها بالسرقة، وهذا الراكب كان أفريقيًا أمريكيًا".

وأضاف حساب آخر على تيك توك: "لقد كانت مفزوعة حقًا، لقد تركت أشياءها ورحلت،ولم تهتم".